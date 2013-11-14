gold-en-birds.ru - Gold-en-Birds

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Магазин птичек
Старт проекта 20.11.2016
В этом магазине Вы можете приобрести различных птиц. Каждая птица приносит особые яйца, которые можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждая птица дает различное количество яиц, чем она дороже, тем больше приносит. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, наши волшебные птицы не умирают и будут нести яйца всегда!
Cклад яиц
Из ваших гнезд яйца попадают на склад, собирайте их и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Яйца постоянно накапливаются и хранятся в холодильнике, вы можете собирать их даже раз в месяц, как вам удобнее.
Торговая лавка
Торговая лавка позволит вам продать все ваши яйца за серебро, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи серебро распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 70% на счет для покупок и 30% на вывод.
Курс продажи любых яиц: 100 яиц = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль
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БОНУСЫ:
При регистрации дается зеленая птица в подарок!
При первом пополнение +30%!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Приглашайте в игру своих друзей и знакомых, Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
PAYEER
МОЙ ВКЛАД: