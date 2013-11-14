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gold-en-birds.ru - Gold-en-Birds

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:41
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,102
Благодарностей: 71
КП: 0.052
gold-en-birds.ru - Gold-en-Birds
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 20.11.2016




Об игре:

Магазин птичек
В этом магазине Вы можете приобрести различных птиц. Каждая птица приносит особые яйца, которые можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждая птица дает различное количество яиц, чем она дороже, тем больше приносит. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, наши волшебные птицы не умирают и будут нести яйца всегда!


Cклад яиц
Из ваших гнезд яйца попадают на склад, собирайте их и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Яйца постоянно накапливаются и хранятся в холодильнике, вы можете собирать их даже раз в месяц, как вам удобнее.
Торговая лавка
Торговая лавка позволит вам продать все ваши яйца за серебро, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи серебро распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 70% на счет для покупок и 30% на вывод.
Курс продажи любых яиц: 100 яиц = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.

БОНУСЫ:


При регистрации дается зеленая птица в подарок!
При первом пополнение +30%!


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Приглашайте в игру своих друзей и знакомых, Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


PAYEER


МОЙ ВКЛАД:


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MonitoringFF на форуме  
Старый Сегодня, 18:18
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 153
Благодарностей: 81
КП: 0.000
Re: gold-en-birds.ru - Gold-en-Birds
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 2 , гостей: 5) а сообщений 0 - наверно все изучают маркетинг) пардон: птичек!
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На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin
дельфин1375 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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