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Cedarsoil-Corp - cedarsoil-corp.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:31
#1
Любитель
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 531
Благодарностей: 45
КП: 0.214
Cedarsoil-Corp - cedarsoil-corp.com
Я не создатель/админ данного проекта.



Cedarsoil-Corp

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Старый Сегодня, 17:43
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 1,819
Благодарностей: 970
КП: 0.000
Re: Cedarsoil-Corp - cedarsoil-corp.com
Скуден контент, нет соц сетей, и скрипт не лицензия. Ssl не видно.
ТС, ты хоть сам веришь, что пишешь в описании?

Шлачина
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Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_1.png Просмотров: 13 Размер: 5.2 Кб ID: 175272  
Последний раз редактировалось ronaldo7; Сегодня в 17:45.
ronaldo7 на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 17:50
#3
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 32,583
Благодарностей: 38,408
Записей в блоге: 11
КП: 0.096

награды Волшебный горшочек 
Re: Cedarsoil-Corp - cedarsoil-corp.com
Без комментариев!
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Старый Сегодня, 19:03
#4
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 50
Благодарностей: 21
КП: 0.000
Re: Cedarsoil-Corp - cedarsoil-corp.com
Цитата:
Сообщение от VIPMonitor Посмотреть сообщение
Starter 4% в день на 30 дней
А продержится 30 дней или только до НГ?
__________________
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Lekst на форуме  
Старый Сегодня, 19:18
#5
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,322
Благодарностей: 149
КП: 0.085
Re: Cedarsoil-Corp - cedarsoil-corp.com
Цитата:
Сообщение от Lekst Посмотреть сообщение
А продержится 30 дней или только до НГ?
до НГ еще аж 9 дней, за такой период можно скаманутся 100500 раз
__________________
Mafia.one - Блог крестного отца. Успешный инвестиции в HYIP и FOREX. ПОВЫШЕННЫЙ РЕФБЕК. СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ

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