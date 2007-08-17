Cedarsoil-Corp - cedarsoil-corp.com

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Cedarsoil-Corp
Высокодоходный ресурс с интересным предложением для инвесторов. В личном кабинете можно открыть депозит на срок от 30 до 365 дней с фиксированной доходностью от 4% до 15% в день. Реферальный бонус в рамках стандарта (10%). Ввод/вывод на две платежные системы Payeer и Perfect Money.
✈ Старт: 22.12.2016 в 15:00 по МСК
Маркетинг:
Starter 4% в день на 30 дней | Сумма вклада от 10 USD до 100 USD
Trader 6% в день на 90 дней | Сумма вклада от 105 USD до 500 USD
Pro-trader 10% в день на 150 дней | Сумма вклада от 505 USD до 1000 USD
Investor 15% в день на 365 дней | Сумма вклада от 1005 USD до 10000 USD
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 10000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.1 USD
Принимает: Payeer, Perfect Money
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 10%
Техническая часть:
— H-SCRIPT
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
Посмотреть/Инвестировать: http://cedarsoil-corp.com/?/?ref==VIPMonitor
Депозит: