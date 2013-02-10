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Мировые продажи машиностроительной корпорации Сaterpillar рушатся 4 год подряд

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Старый Сегодня, 17:21
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,391
Благодарностей: 512
КП: 0.269
Мировые продажи машиностроительной корпорации Сaterpillar рушатся 4 год подряд
Крупнейшая машиностроительная корпорация в США Сaterpillar опубликовала очередной ежемесячный финансовый отчёт. Дела у компании совсем плохи, ведь она сообщает о продолжающемся падении продаж по всему миру. И падение мировых продаж наблюдаются уже 48 месяц подряд. То есть четыре года подряд.



Единственный регион продаж, где нет годового падения - это страны Азиатского региона. В Северной Америке, годовое обрушение продаж приблизилось к отметке в минус 19 процентов.



По материалам www.caterpillar.com и zerohedge.com
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 18:10
#2
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,769
Благодарностей: 343
КП: 0.063
Re: Мировые продажи машиностроительной корпорации Сaterpillar рушатся 4 год подряд
А с чем связано такое падение? Конкуренты отъедают свой кусок пирога?
Надо смотреть за счет чего они это делают. Скорее всего ценник более гуманный.
__________________
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blackvovik на форуме  
Старый Сегодня, 19:30
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,391
Благодарностей: 512
КП: 0.269
Автор темы Re: Мировые продажи машиностроительной корпорации Сaterpillar рушатся 4 год подряд
Цитата:
Сообщение от blackvovik Посмотреть сообщение
А с чем связано такое падение? Конкуренты отъедают свой кусок пирога?
Надо смотреть за счет чего они это делают. Скорее всего ценник более гуманный.
Связано - это в первую очередь, со снижением заказов на промышленное оборудование практически по всему миру. Особенно сильно падение заказов как раз наблюдается в США. Наблюдается падение заказов и на производство грузовиков 8 класса грузоподъёмности.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
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