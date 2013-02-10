Мировые продажи машиностроительной корпорации Сaterpillar рушатся 4 год подряд

Крупнейшая машиностроительная корпорация в США Сaterpillar опубликовала очередной ежемесячный финансовый отчёт. Дела у компании совсем плохи, ведь она сообщает о продолжающемся падении продаж по всему миру. И падение мировых продаж наблюдаются уже 48 месяц подряд. То есть четыре года подряд.
Единственный регион продаж, где нет годового падения - это страны Азиатского региона. В Северной Америке, годовое обрушение продаж приблизилось к отметке в минус 19 процентов.
По материалам www.caterpillar.com
и zerohedge.com