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Размещения на IPO показали предкризисный результат 2008 года

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Старый Сегодня, 17:06
#1
Мастер
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
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Размещения на IPO показали предкризисный результат 2008 года
Публикуя различные материалы по тому, что происходит в США, я уже неоднократно убеждаюсь в мысли о том, что, по сути, мир уже накрывает вторая волна Суперкризиса. И опираюсь я в своих убеждениях на различные физические индикаторы. Но ведь и финансовые индикаторы начинают показывать не самые лучшие показатели.

Вот вам простой пример, на IPO, то есть когда компании выходят на фондовую биржу со своими ценными бумагами, в 2008 году было размещено акций на сумму 30 млрд долларов. В 2009 году уже 27 млрд долларов.

А что же по текущему году? А в этом году размещено на IPO ценных бумаг, всего лишь на сумму 24 млрд долларов, то есть показатели хуже кризисных 2008-2009 гг. Более того, 2016 год стал худшим по размещениям на IPO, начиная с 2003 года.

И вот еще, какая мысль, если посмотреть по графику. Не правда ли интересное совпадение резкого падения размещений на IPO, при сворачивании программы количественного смягчения?



По материалам wolfstreet.com
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
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