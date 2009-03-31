Размещения на IPO показали предкризисный результат 2008 года

Публикуя различные материалы по тому, что происходит в США, я уже неоднократно убеждаюсь в мысли о том, что, по сути, мир уже накрывает вторая волна Суперкризиса. И опираюсь я в своих убеждениях на различные физические индикаторы. Но ведь и финансовые индикаторы начинают показывать не самые лучшие показатели.
Вот вам простой пример, на IPO, то есть когда компании выходят на фондовую биржу со своими ценными бумагами, в 2008 году было размещено акций на сумму 30 млрд долларов. В 2009 году уже 27 млрд долларов.
А что же по текущему году? А в этом году размещено на IPO ценных бумаг, всего лишь на сумму 24 млрд долларов, то есть показатели хуже кризисных 2008-2009 гг. Более того, 2016 год стал худшим по размещениям на IPO, начиная с 2003 года.
И вот еще, какая мысль, если посмотреть по графику. Не правда ли интересное совпадение резкого падения размещений на IPO, при сворачивании программы количественного смягчения?
По материалам wolfstreet.com