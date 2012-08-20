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Кто спасет старейший в мире банк от банкротства

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Старый Сегодня, 17:02
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
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Кто спасет старейший в мире банк от банкротства
The Wall Street Journal опубликовал информацию о том, что Banca Monte dei Paschi di Siena SpA являющийся самым старым банком в мире, который существует с 1472 года, скорее всего не справится с теперешним кризисом ликвидности, но власти Италии заявили что готовы оказать ему поддержку.

Как утверждает источник – разработанный ранее план по рекапитализации не удалось реализовать по причине того, что Monte Paschi не смог найти инвестора, который готов вложить 5 млрд евро. Также эксперты полагают, что банк не сможет получить необходимую сумму путем обмена облигаций на акции – прибыль от такого свопа может составить примерно 1,7 млрд, а это значительно ниже необходимого показателя.

Ранее руководство банка предупреждало, что средства имеющиеся в активах могут быть исчерпаны уже к весне следующего года. Однако правительство Италии не осталось в стороне, и в среду две парламентские палаты большинством голосов приняли решение выделить 20 млрд евро для помощь Monte Paschi и других проблемных банков. При этом власти ведут подготовку к приобретению акций банка, и даже рассматривают вариант выкупа контрольного пакета.

Представители оппозиционного «Движения пяти звезд», высказали свое несогласие с подобной поддержкой проблемных банков, и предложили национализировать крупные банки имеющие и угрозу банкротства. По подсчетам группы Codacons, помощь которую правительство пообещало выделить из государственного бюджета обойдется в 833 евро каждой семье в Италии.

Кроме того, специалисты из Goldman Sachs, утверждают, что суммы которую запланировано выделить на стабилизацию банковского сектора скорее всего будет не достаточно. По их подсчетам, чтобы заполнить дефицит, банкам страны может потребоваться до 38 млрд евро.

На сегодняшний день Monte Paschi считается старейшим банком в мире, изначально он был открыт для выдачи доступных кредитов для малоимущих слоев населения Италии, и на протяжении всего своего существования показывал стабильную работу. Однако с начала 2016 года его капитализация снизилась на 86%, в то же время активы других крупных банков Италии рухнули на половину.



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Старый Сегодня, 17:50
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.10.2016
Сообщений: 696
Благодарностей: 69
КП: 0.246
Re: Кто спасет старейший в мире банк от банкротства
Ого, не подозревала, что в 14 веке уже существовали банки. И уж тем более не думала, что столько может просуществовать организация. Конечно же властям Италии нужно поднапрячся, это ведь национальное наследие получается.
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Pegasik1987 вне форума  
Старый Сегодня, 18:03
#3
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 940
Благодарностей: 153
КП: 0.123
Re: Кто спасет старейший в мире банк от банкротства
вопрос в заголовке звучит как-то риторически - как кто, конечно, государство, за счет своих граждан

интересно только на каких условиях будет выделяться помощь и почему, на самом деле, его просто не национализировать, чем выделять деньги из бюджета для коммерческой организации
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Николай7777 вне форума  
Старый Сегодня, 18:06
#4
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.12.2016
Сообщений: 103
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: Кто спасет старейший в мире банк от банкротства
Италии действительно надо что-то делать, такой банк с такой историей терять нельзя!
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Алёна25 вне форума  
Старый Сегодня, 18:07
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.01.2016
Сообщений: 836
Благодарностей: 81
КП: 0.118
Re: Кто спасет старейший в мире банк от банкротства
Цитата:
Сообщение от Николай7777 Посмотреть сообщение
интересно только на каких условиях будет выделяться помощь и почему, на самом деле, его просто не национализировать, чем выделять деньги из бюджета для коммерческой организации
Национализировать - это значит взять на баланс не только активы банка, но так же и его долги, дыру в капитализации банка. Зачем это нужно государству? Проще дать немного денег, с последующим возвратом.
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Gannibal Barka вне форума  
Старый Сегодня, 18:08
#6
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,769
Благодарностей: 343
КП: 0.063
Re: Кто спасет старейший в мире банк от банкротства
Цитата:
Сообщение от Алёна25 Посмотреть сообщение
Италии действительно надо что-то делать, такой банк с такой историей терять нельзя!
Ну а зачем в него вливать деньги? Только из-за истории? Ну пусть здание останется как исторический памятник и достаточно. Думаю работающий банк для этого не нужен.
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blackvovik на форуме  
Старый Сегодня, 18:13
#7
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: ЕКБ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 312
Благодарностей: 13
КП: 0.033
Re: Кто спасет старейший в мире банк от банкротства
Цитата:
Сообщение от blackvovik Посмотреть сообщение
Ну а зачем в него вливать деньги? Только из-за истории? Ну пусть здание останется как исторический памятник и достаточно. Думаю работающий банк для этого не нужен.
Ну или, как вариант, оставить один такой "типа работающий офис". Что-то вроде интерактивного музея.
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Accept2016 вне форума  
Старый Сегодня, 18:16
#8
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 940
Благодарностей: 153
КП: 0.123
Re: Кто спасет старейший в мире банк от банкротства
Цитата:
Сообщение от Gannibal Barka Посмотреть сообщение
Проще дать немного денег, с последующим возвратом.
так то так, но не факт, что банку не хватит этого для восстановления и он все равно соскамится, не вернув и это...и тогда государству придется вытягивать его еще большими суммами, потому что банкротство крупного банка, проблемы для экономики всей страны
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Николай7777 вне форума  
Старый Сегодня, 18:17
#9
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,769
Благодарностей: 343
КП: 0.063
Re: Кто спасет старейший в мире банк от банкротства
Цитата:
Сообщение от Accept2016 Посмотреть сообщение
Ну или, как вариант, оставить один такой "типа работающий офис". Что-то вроде интерактивного музея.
Ну для этого действующая лицензия и реальные операции не нужны. А вообще я сильно сомневаюсь, что сейчас государство или кто-то будет вкладывать бабло чисто из-за дани истории.
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blackvovik на форуме  
Старый Сегодня, 18:19
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.01.2016
Сообщений: 836
Благодарностей: 81
КП: 0.118
Re: Кто спасет старейший в мире банк от банкротства
Цитата:
Сообщение от Николай7777 Посмотреть сообщение
потому что банкротство крупного банка, проблемы для экономики всей страны
Теоретически вы конечно правы. Но только в том случае, если бы Италия была бы сама по себе, а её банки были бы в границах национальной банковской системы. Но Италия в ЕС, а её банки находятся в банковской системе ЕС. И это уже привносит некоторые тонкости в проблему.
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Gannibal Barka вне форума  
Старый Сегодня, 19:40
#11
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,053
Благодарностей: 93
КП: 0.080
Автор темы Re: Кто спасет старейший в мире банк от банкротства
Цитата:
Сообщение от Pegasik1987 Посмотреть сообщение
Ого, не подозревала, что в 14 веке уже существовали банки. И уж тем более не думала, что столько может просуществовать организация. Конечно же властям Италии нужно поднапрячся, это ведь национальное наследие получается.
Вообще то 1472 год - это 15 век
А так да, такую долговечную организацию по праву можно считать и гордостью Италии, и всей банковской системы в целом.

Цитата:
Сообщение от blackvovik Посмотреть сообщение
Ну а зачем в него вливать деньги? Только из-за истории? Ну пусть здание останется как исторический памятник и достаточно. Думаю работающий банк для этого не нужен.
Основной прикол этого банка не в том что это исторический памятник.
А именно в том что он сохраняет свою работоспособность в течении столь долгого времени. Одно только его название должно вызывать уважение и ассоциироваться с блестящей репутацией. Все понимают, если банк просуществовал 500 с лишним лет, там точно сидят не придурки.
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Старый Сегодня, 19:44
#12
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 676
Благодарностей: 102
КП: 0.081
Re: Кто спасет старейший в мире банк от банкротства
Н-да, процессы банкротизации в ЕС довольно сильны. Многие уже не могут самостоятельно справляться с ситуацией. Если произойдет банкротство этого банка, банковский сектор ЕС станет лихорадить уже по черному.
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