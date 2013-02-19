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Киберпреступник получил 5 лет тюрьмы за мошенничество с онлайн-счетами
Киберпреступник получил 5 лет тюрьмы за мошенничество с онлайн-счетами
22.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Киберпреступник был заключён под стражу после расследования, проведённого Falcon Cyber Crime Unit. Детективы определили его как ключевую персону преступной сети, которая осуществляла незаконный доступ к банковским онлайн-счетам по всему миру, украв около 840 тыс. фунтов стерлингов.
Томаш Сковрон был приговорён Королевским судом Кройдона к пяти годам и трём месяцам тюрьмы после признания своей вины в заговоре, с целью обмана и для отмывания денег.
В декабре 2014 года, вирус заразил персональные компьютеры многих людей по всему миру, включая оборудование нескольких австралийских компаний. Следствие, с помощью банков, определило несколько мошеннических платежей, осуществлённых из Commonwealth Bank of Australia на банковские счета в Великобритании. Сотрудникам удалось определить общий IP-адрес, с которым были связаны некоторые из выплат, совершенные в Великобритании.
Дальнейшее расследование показало, что данный IP-адрес принадлежит Сковрону. Он был арестован сыщиками 9 декабря 2014 года. Детективы изъяли компьютер и телефон, а после проведения экспертизы, были найдены доказательства его вины.
Текстовые сообщения, некоторые из которых Сковрон пытался удалить и скрыть от детективов, показали, что он работал с другим человеком, по имени Пётр Птах. Он занимался поиском и наймом «денежных мулов», физических лиц, чьи счета они могли бы использовать для передачи средств и отмывания.
В ходе расследования, сотрудники также связали деятельность Скврона с двумя атаками, направленными на британские строительные компании в апреле 2014 года. Сотрудники случайно загрузили вредоносную программу в свою систему, тем самым позволив киберпреступникам отслеживать банковскую информацию организации. Они использовали её для доступа к банковским счетам жертвы и переводов денег на счета, принадлежащие и контролируемые преступной сетью.
В общей сложности, в результате кибератак обе компании потеряли около 500 тыс. фунтов стерлингов. Следователи установили, что около 39 тыс. фунтов стерлингов Сковрон перевёл на открытый им за 9 дней до атаки банковский счёт.
В ходе следствия, Сковрон, в конечном итоге, был обвинён в вышеуказанных преступлениях в июне 2016 года. Птах, ранее, в ноябре 2015 года, был также обвинён в связи с мошенничеством и отмыванием денег, в которых он признал себя виновным. Он был приговорён к трём годам лишения свободы в марте 2016 года.
Источник - banks.eu
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#2
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Блог VIP-INVESTS.COM
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
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Re: Киберпреступник получил 5 лет тюрьмы за мошенничество с онлайн-счетами
МОЛ, сейчас если я не ошибаюсь всем кибер-преступникам дают от 2 до 5 лет.
Здесь разной степени мошенничество, но максимальный срок это 5 лет!
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