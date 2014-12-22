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ПРО БАНКИНОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА Общая стоимость биткоинов в обращении превысила

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ПРО БАНКИНОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА Общая стоимость биткоинов в обращении превысила
Общая стоимость биткоинов в обращении превысила $14 млрд
22.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
С начала года стоимость биткоина на бирже удвоилась. Многие эксперты связывают подобный рост с падением курса китайского юаня, потерявшего в цене более 7% в этом году.

По данным агентства, большинство биткоинов торгуется в Китае, поэтому увеличение спроса на криптовалюту в стране существенно влияет на ее курс на бирже.

«Если подобная тенденция сохранится, биткоин может стать безопасной инвестицией, учитывая, что глобальные нормы постепенно распадаются», — сказал основатель сайта анализа криптовалют Cryptocompare Чарльз Хайтер.



Источник - RNS
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