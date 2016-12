BITCOIN SALARY LIMITED - bitsalary.net Я не админ!







Принимает: BitCoin



Новый проект: BITCOIN SALARY LIMITED



Планы nvestment 2% в день в течение 122 дней, 103% - 140% день после того, как 1, 120% - 320% после 5 дней, 180% - 580% после 10 дней, 550% - 1750% после 30 дней



Минимальный вклад 0.01 BTC



Рефские до 5%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited & EV SSL



Уникальный скрипт



DDoS зашита от Terratransit Ag



Цитата: BITCOIN SALARY LIMITED., a UK Registered Company, is a cryptocurrency investment company that utilizes ours in house professional traders binary to maximize our investor returns in the cryptocurrency markets. We provides a safe and well thought out investment strategy that offers 2% daily profit and another extra 2% of the daily task bonus. We also offer affiliate commission up to 15%. Team leader bonus 1% if your qualify apply for team leader. You can rest assured that we will make your money work for you even while you are asleep.



We’re also open an community for investors.You can talk about how to promote us more efficient each other. .



Цитата: Bitcoin ЗАРПЛАТА LIMITED., Зарегистрированной компанией Великобритании, является криптовалюта инвестиционная компания, которая использует наши в доме профессиональных трейдеров бинарными, чтобы максимизировать наши доходы инвесторов в криптовалюта рынках. Мы обеспечивает безопасный и хорошо продуманной инвестиционной стратегии, которая предлагает 2% ежедневную прибыль и еще дополнительно 2% от ежедневного бонуса задачи. Мы также предлагаем партнерскую комиссию до 15%. Команда лидера бонус 1%, если ваш право подать заявление на лидера команды. Вы можете быть уверены, что мы будем делать ваши деньги работать на вас, даже когда вы спите.



Мы также открыть в сообществах для investors.You можно говорить о том, как продвигать нас более эффективно друг с другом. ,



Today.Come помочь нам и сделать нашу жизнь более красивой вместе. Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Transaction Details ()

a49e891eab84e5695e13f30ffafd69b62211310ceb8de567b9 18ed72cc6411c7

ID a49e891eab84e5695e13f30ffafd69b62211310ceb8de567b9 18ed72cc6411c7

Block No. 441,706

Coin Bitcoin (BTC, ฿)

Time Dec 3, 2016 at 02:18

Status

Confirmations 2,871

# of Inputs 4

# of Outputs 2

Sent Value 0.18709692

Fee 0.00080000 : BitCoin0.01 BTC5%МгновенноComodo CA Limited & EV SSLTerratransit AgМой вклад:

