barkanov Интересующийся

Имя: Евгений Пол: Мужской Возраст: 34 Адрес: Украина Инвестирую в: Другое Регистрация: 24.11.2016 Сообщений: 502 Благодарностей: 18 КП: 0.026

Богатые китайцы хотят эмигрировать из страны



Многие из богатейших жителей страны намереваются вкладывать свои деньги в иностранную недвижимость и жить за границей из-за падения стоимости китайского юаня и перегретого рынка недвижимости в Китае.



В опросе участвовали 240 человек, чьи чистые активы составили в среднем 27 миллионов юаней в период с августа по октябрь. Эти люди либо уже эмигрировали, либо планируют сделать это.



Около 56% богатых китайцев беспокоит продолжающееся снижение курса юаня. Юань упал примерно на 10% по отношению к доллару США с лета прошлого года, в соответствии с годовым отчётом, выпущенным сегодня, 28 октября, Hurun Report и Visas Consulting.



Руперт Хугеверф, ведущий автор отчёта журнала Hurun Report, сказал: «Ослабление юаня и опасения по поводу возможного краха пузыря недвижимости в китайских городах первого уровня заставили самых состоятельных людей Китая отнестись к зарубежным инвестициям более серьёзно».



За пять лет начиная с 2011 года цены на жильё взлетели на 205% в Шэньчжэне и на 94% в Шанхае, по данным Bloomberg, далеко опережая другие города мира, в которых также выросли цены на недвижимость, включая Сан-Франциско, Лондон и Лос-Анджелес.



Насчитывается около 1,34 миллиона богатых китайцев с состоянием в 10 миллионов юаней или более. «60% из них — 800 000 человек — скорее всего, инвестируют в недвижимость за рубежом в ближайшие годы», — отметил Хугеверф.



США возглавили список предпочитаемых китайцами стран для инвестиций и эмиграции, затем идут Великобритания, Канада, Австралия и Сингапур.



Дэвид Чен, партнёр Visas Consulting, мирового поставщика услуг по иммиграции, сказал: «Принимая во внимание образование детей, условия жизни и необходимость сохранения активов, состоятельные китайцы почти единодушно сосредоточились на Северной Америке». Лос-Анджелес выбрали 17,8% респондентов. Их количество практически не изменилось с прошлого года. Затем идёт Сан-Франциско — 13,2%, за ним Сиэтл — 12,8% и Нью-Йорк — 11,6%.



Только 1,1% опрошенных выбрали Гонконг как город, куда они надеялись переехать, — резкое снижение по сравнению с 2,2% китайцев, которые выбрали Гонконг в прошлом году.

Участники опроса уже инвестировали около 15% своих активов за рубеж, чтобы снизить риск, подготовиться к отправке детей за рубеж для обучения или эмиграции.



Их выбор инвестиций был относительно консервативным: это валютные депозиты, совместные фонды и страховые сделки, говорится в отчёте.



Более 80% участников опроса также инвестировали свои деньги в покупку произведений искусства, роскошных часов, марок, вин и старинных автомобилей.



Источник:

http://uh.ru/a/2132205/251236 Более 60% богатых китайцев планируют инвестировать в недвижимость в американских городах Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сиэтл в ближайшие три года, согласно результатам опроса, проведённого журналом Hurun Report и Visas Consulting.Многие из богатейших жителей страны намереваются вкладывать свои деньги в иностранную недвижимость и жить за границей из-за падения стоимости китайского юаня и перегретого рынка недвижимости в Китае.В опросе участвовали 240 человек, чьи чистые активы составили в среднем 27 миллионов юаней в период с августа по октябрь. Эти люди либо уже эмигрировали, либо планируют сделать это.Около 56% богатых китайцев беспокоит продолжающееся снижение курса юаня. Юань упал примерно на 10% по отношению к доллару США с лета прошлого года, в соответствии с годовым отчётом, выпущенным сегодня, 28 октября, Hurun Report и Visas Consulting.Руперт Хугеверф, ведущий автор отчёта журнала Hurun Report, сказал: «Ослабление юаня и опасения по поводу возможного краха пузыря недвижимости в китайских городах первого уровня заставили самых состоятельных людей Китая отнестись к зарубежным инвестициям более серьёзно».За пять лет начиная с 2011 года цены на жильё взлетели на 205% в Шэньчжэне и на 94% в Шанхае, по данным Bloomberg, далеко опережая другие города мира, в которых также выросли цены на недвижимость, включая Сан-Франциско, Лондон и Лос-Анджелес.Насчитывается около 1,34 миллиона богатых китайцев с состоянием в 10 миллионов юаней или более. «60% из них — 800 000 человек — скорее всего, инвестируют в недвижимость за рубежом в ближайшие годы», — отметил Хугеверф.США возглавили список предпочитаемых китайцами стран для инвестиций и эмиграции, затем идут Великобритания, Канада, Австралия и Сингапур.Дэвид Чен, партнёр Visas Consulting, мирового поставщика услуг по иммиграции, сказал: «Принимая во внимание образование детей, условия жизни и необходимость сохранения активов, состоятельные китайцы почти единодушно сосредоточились на Северной Америке». Лос-Анджелес выбрали 17,8% респондентов. Их количество практически не изменилось с прошлого года. Затем идёт Сан-Франциско — 13,2%, за ним Сиэтл — 12,8% и Нью-Йорк — 11,6%.Только 1,1% опрошенных выбрали Гонконг как город, куда они надеялись переехать, — резкое снижение по сравнению с 2,2% китайцев, которые выбрали Гонконг в прошлом году.Участники опроса уже инвестировали около 15% своих активов за рубеж, чтобы снизить риск, подготовиться к отправке детей за рубеж для обучения или эмиграции.Их выбор инвестиций был относительно консервативным: это валютные депозиты, совместные фонды и страховые сделки, говорится в отчёте.Более 80% участников опроса также инвестировали свои деньги в покупку произведений искусства, роскошных часов, марок, вин и старинных автомобилей.Источник:

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