Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,168 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Богатые китайцы хотят эмигрировать из страны

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
С 10-летним юбилеем, MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:48
#1
Интересующийся
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 502
Благодарностей: 18
КП: 0.026
Богатые китайцы хотят эмигрировать из страны
Более 60% богатых китайцев планируют инвестировать в недвижимость в американских городах Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сиэтл в ближайшие три года, согласно результатам опроса, проведённого журналом Hurun Report и Visas Consulting.

Многие из богатейших жителей страны намереваются вкладывать свои деньги в иностранную недвижимость и жить за границей из-за падения стоимости китайского юаня и перегретого рынка недвижимости в Китае.

В опросе участвовали 240 человек, чьи чистые активы составили в среднем 27 миллионов юаней в период с августа по октябрь. Эти люди либо уже эмигрировали, либо планируют сделать это.

Около 56% богатых китайцев беспокоит продолжающееся снижение курса юаня. Юань упал примерно на 10% по отношению к доллару США с лета прошлого года, в соответствии с годовым отчётом, выпущенным сегодня, 28 октября, Hurun Report и Visas Consulting.

Руперт Хугеверф, ведущий автор отчёта журнала Hurun Report, сказал: «Ослабление юаня и опасения по поводу возможного краха пузыря недвижимости в китайских городах первого уровня заставили самых состоятельных людей Китая отнестись к зарубежным инвестициям более серьёзно».

За пять лет начиная с 2011 года цены на жильё взлетели на 205% в Шэньчжэне и на 94% в Шанхае, по данным Bloomberg, далеко опережая другие города мира, в которых также выросли цены на недвижимость, включая Сан-Франциско, Лондон и Лос-Анджелес.

Насчитывается около 1,34 миллиона богатых китайцев с состоянием в 10 миллионов юаней или более. «60% из них — 800 000 человек — скорее всего, инвестируют в недвижимость за рубежом в ближайшие годы», — отметил Хугеверф.

США возглавили список предпочитаемых китайцами стран для инвестиций и эмиграции, затем идут Великобритания, Канада, Австралия и Сингапур.

Дэвид Чен, партнёр Visas Consulting, мирового поставщика услуг по иммиграции, сказал: «Принимая во внимание образование детей, условия жизни и необходимость сохранения активов, состоятельные китайцы почти единодушно сосредоточились на Северной Америке». Лос-Анджелес выбрали 17,8% респондентов. Их количество практически не изменилось с прошлого года. Затем идёт Сан-Франциско — 13,2%, за ним Сиэтл — 12,8% и Нью-Йорк — 11,6%.

Только 1,1% опрошенных выбрали Гонконг как город, куда они надеялись переехать, — резкое снижение по сравнению с 2,2% китайцев, которые выбрали Гонконг в прошлом году.
Участники опроса уже инвестировали около 15% своих активов за рубеж, чтобы снизить риск, подготовиться к отправке детей за рубеж для обучения или эмиграции.

Их выбор инвестиций был относительно консервативным: это валютные депозиты, совместные фонды и страховые сделки, говорится в отчёте.

Более 80% участников опроса также инвестировали свои деньги в покупку произведений искусства, роскошных часов, марок, вин и старинных автомобилей.

Источник:
http://uh.ru/a/2132205/251236
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

Заработок : http://dengi-v-internete.simdif.com/
barkanov вне форума  
Старый Сегодня, 15:54
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 2,993
Благодарностей: 320
КП: 0.059
Re: Богатые китайцы хотят эмигрировать из страны
Ну это нормально если у тебя есть деньги почему бы и не уехать человек для себя всегда ищет где получше а тем более с деньгами.............
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

http://offerinvest.com/?ref=IGOR212
МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 16:08
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 5,559
Благодарностей: 8,682
КП: 0.215
Re: Богатые китайцы хотят эмигрировать из страны
Как бы они со своими инвестициями на очередной пузырь на рынке недвижимости в Америке не нарвались, в 2008 году аукнулось по всему миру.
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

BisuPro.com - ежедневная раздача бонусов.
axiomist на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Во что инвестируют самые богатые страны в мире? Wonderfully Политика и экономика 4 16.11.2016 19:56
60% богатых китайцев планируют инвестировать за рубежом и вскоре хотят эмигрировать Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 13 08.11.2016 19:29
Куда дешевле всего и лучше эмигрировать из Украины: способы, страны, расценки svn1975 Политика и экономика 15 14.06.2016 09:45
Богатые китайцы вкладывают деньги за рубежом VESTAXXX Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.09.2015 18:53
Богатые страны не готовы к новому кризису Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.06.2015 21:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
RuMoney – верный путь к финансовой независимости!
От Makcbfg в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
1.5 wmr на шару!!!
От Vagina в разделе «Софт»
Аватар Leito
Срочно нужен кредит до 19.00 100 wmz - 10% на 3-7 дней
От Leito в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Diuss
EasyInvestor.ru - Мониторинг инвестиций (Alpari, InstaForex, FxTrend, Panteon)
От Diuss в разделе «ПАММ рейтинги»
Аватар ккроха666
Бесплатные ювелирные украшения и бижутерия
От ккроха666 в разделе «Халява»
Аватар jcane
Сбербанк снизил ставки по кредитам и депозитам
От jcane в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
396,168
Тем
444,493
Сообщений
10,790,519

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube