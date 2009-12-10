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Polza.cc - майнинг червонцев в один клик

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 15:32
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 40
Благодарностей: 30
КП: 0.000
Polza.cc - майнинг червонцев в один клик
ПОЛЬЗА - пул для добычи монет Сибирский Червонец (SIB), не требующий знаний и навыков от пользователя.


Сайт пула: http://polza.cc/, http://polza.win/

Можно добывать на процессорах и видеокартах.
Достаточно скачать приложение на странице: http://polza.cc/getting_started

Предварительно скачать кошелек: http://sibcoin.org/download
Или воспользоваться браузерной версией: https://wallet.sibcoin.net/

Более продвинутые майнеры могут подключиться к пулу вручную, воспользовавшись отдельным майнером: http://sibcoin.org/mining

Любые вопросы по настройке задавате в чате Slack. Приглашение в чат по ссылке: http://sibcoin.herokuapp.com/
__________________
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Червонец (SIB) http://sibcoin.org
woodywood вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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