Polza.cc - майнинг червонцев в один клик

ПОЛЬЗА
- пул для добычи монет Сибирский Червонец (SIB)
, не требующий знаний и навыков от пользователя.
Сайт пула: http://polza.cc/
, http://polza.win/
Можно добывать на процессорах и видеокартах.
Достаточно скачать приложение на странице: http://polza.cc/getting_started
Предварительно скачать кошелек: http://sibcoin.org/download
Или воспользоваться браузерной версией: https://wallet.sibcoin.net/
Более продвинутые майнеры могут подключиться к пулу вручную, воспользовавшись отдельным майнером: http://sibcoin.org/mining
Любые вопросы по настройке задавате в чате Slack. Приглашение в чат по ссылке: http://sibcoin.herokuapp.com/