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Конкурс новогодних поздравлений "В Новый Год 2017 с MMGP" (ПРЕМИУМы)

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Старый Сегодня, 15:25
#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 17,641
Благодарностей: 15,408
Записей в блоге: 54

награды Волшебный горшочек 
Любимая тема Конкурс новогодних поздравлений "В Новый Год 2017 с MMGP" (ПРЕМИУМы)
Скоро нас ждёт череда "новогодних" праздников. Администрация форума MMGP приглашает всех пользователей принять участие в конкурсе новогодних поздравлений.

Конкурс новогодних поздравлений "В Новый Год 2017 с MMGP"




Условия

1. Для участия в конкурсе нужно оригинально поздравить* наш форум MMGP и(или) его пользователей с новогодними праздниками в социальных сетях (Twitter, Facebook, Google +, Youtube, Instagram) указав в конце поздравления ссылку на нашу группу в соответствующей соц. сети.
Непосредственно в теме конкурса необходимо опубликовать ссылку на поздравление.
2. Ждать подведения итогов конкурса.
3. Каждый пользователь может оставить неограниченное число поздравлений в каждой из соц. сетей.



Сроки проведения

1. Конкурс проходит до 15 января 2017 года включительно.
2. Общее голосование участников форума будет проходить с 15 по 20 января 2017 года.
3. Итоги конкурса будут объявлены после подведения итогов голосования.


Авторы наиболее интересных, популярных** и креативных по мнению администрации и пользователей форума будут награждены ПРЕМИУМ-аккаунтом*


* сроком на 1 месяц бесплатного использования

** при подведении итогов также будут учитываться лайки, репосты, твиты, плюсы.


* Примечание:
Для своего поздравления Вы можете выбрать любую форму - будь то текст (стихи или проза), картинка (открытка,(де-)мотиватор, Ваше фото и т.п.), аудио- или видеообращение (речь, песня, промо-ролик и т.д.) - никаких ограничений нет, Вы полностью вольны в своём творческом выборе. Главное, чтобы Ваше поздравление было искренним и оригинальным!

Чем интереснее и креативнее будет Ваше поздравление, тем больше у Вас шансов на победу.

Поздравьте сообщество MMGP.RU с новогодними праздниками - и получите приз и массу удовольствий!
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Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 15:46.
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Метки
конкурсы, новый год, поздравления, премиум, призы
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