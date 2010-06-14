Конкурс новогодних поздравлений "В Новый Год 2017 с MMGP" (ПРЕМИУМы)

Скоро нас ждёт череда "новогодних" праздников. Администрация форума MMGP приглашает всех пользователей принять участие в конкурсе новогодних поздравлений.
Конкурс новогодних поздравлений "В Новый Год 2017 с MMGP"
Условия
1.
Для участия в конкурсе нужно оригинально поздравить*
наш форум MMGP и(или) его пользователей с новогодними праздниками в социальных сетях (Twitter
, Facebook
, Google +
, Youtube
, Instagram
) указав в конце поздравления ссылку на нашу группу в соответствующей соц. сети.
Непосредственно в теме конкурса необходимо опубликовать ссылку на поздравление.
2.
Ждать подведения итогов конкурса.
3.
Каждый пользователь может оставить неограниченное число поздравлений в каждой из соц. сетей.
Сроки проведения
1. Конкурс проходит до 15 января 2017 года включительно.
2. Общее голосование участников форума будет проходить с 15 по 20 января 2017 года.
3. Итоги конкурса будут объявлены после подведения итогов голосования.
Авторы наиболее интересных, популярных** и креативных по мнению администрации и пользователей форума будут
награждены ПРЕМИУМ-аккаунтом
*
* сроком на 1 месяц бесплатного использования
** при подведении итогов также будут учитываться лайки, репосты, твиты, плюсы.
* Примечание:
Для своего поздравления Вы можете выбрать любую форму - будь то текст (стихи или проза), картинка (открытка,(де-)мотиватор, Ваше фото и т.п.), аудио- или видеообращение (речь, песня, промо-ролик и т.д.) - никаких ограничений нет, Вы полностью вольны в своём творческом выборе. Главное, чтобы Ваше поздравление было искренним и оригинальным!
Чем интереснее и креативнее будет Ваше поздравление, тем больше у Вас шансов на победу.
Поздравьте сообщество MMGP.RU с новогодними праздниками - и получите приз и массу удовольствий!