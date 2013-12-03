"Лаборатория Касперского" спрогнозировала киберугрозы на 2017 год

В следующем году хакеры будут чаще атаковать фондовые биржи, инвестфонды и совершать кражи криптовалюты, предполагает "Лаборатория Касперского". Единичные инциденты с похищением виртуальных денег уже случались: в июне 2016 года проект Decentralized Autonomous Organization лишился криптовалюты более чем на $40 млн.
В 2017 году кибератакам могут подвергнуться не только банки, но и другие финансовые организации, например фондовые биржи и инвестиционные фонды, также в зоне риска окажутся криптовалюты, сообщила "Лаборатория Касперского". "За последние несколько лет в этой области произошли грандиозные изменения: если раньше на рынке существовал лишь биткоин, то сегодня число различных криптовалют доходит до 50, при этом около 10 из них имеют серьезную рыночную капитализацию",— отмечают в компании. В следующем году на рынке криптовалют могут появиться новые образцы, выпуском которых займутся реальные банки, что может привести к новым угрозам, утверждают в "Лаборатории Касперского". Помимо финансового рынка хакеры могут начать манипулировать рынками нефти и золота.
Инциденты с исчезновением крупных объемов криптовалют уже случались. Так, одна из крупнейших биткоин-бирж Mt.Gox подала заявление на ликвидацию в апреле 2014 года после потери 850 тыс. биткоинов. А в июне 2016 года неизвестный вывел 3,6 млн эфиров, которые также являются криптовалютой на основе технологии blockchain, на сумму $43,9 млн из проекта Decentralized Autonomous Organization. При этом хакер утверждал, что вывел средства законно, воспользовавшись лазейкой в правилах, по которым работала компания.
Как ранее сообщали в "Лаборатории Касперского", с 2012 по 2015 год только русскоязычные киберпреступники украли более $790 млн. Большую часть средств, а именно около $500 млн, они получили за пределами постсоветского пространства. По оценке компании, в течение этих четырех лет в такого рода незаконной деятельности в России и сопредельных государствах участвовало около тысячи человек. Примерами крупных организованных преступных сообществ являются группировка Carberp, участники которой были арестованы на территориях России и Украины в 2012-2013 годах, а также группировка Carbanak, раскрытая в начале 2015 года. Обе они выводили деньги из банков путем заражения их IT-систем вредоносным программным обеспечением.