Финтех-стартап Lykke подал заявки на получение лицензий в Великобритании и на Кипре

Швейцарский финтех-стартап Lykke подал сразу две заявки на получение лицензии, обратившись к регуляторам Британии и Кипра, сообщает Forex Magnates.
Заявки на предоставление финансовых услуг поданы в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и Кипрскую комиссию по ценным бумагам (CySEC). Если обе заявки будут одобрены, стартап сможет предложить свою широкую линейку инструментов и услуг как в Лондоне, так и на Кипре.
Предлагаемая Lykke платформа для трейдинга финансовыми активами, включая Forex-трейдинг и торговлю маржевыми котрактами, построена на блокчейне биткоина.
Одновременно с этим Lykke сообщил об открытии офиса в лондонском Сити и назначении его директором Деметриоса Замбоглоу.
Замбоглоу – ветеран форекс- и CFD-торговли с более чем 10-летним опытом в трейдинге и управлении рисками. Занимал высокие должности в Alpari UK, ForexClub, ForexTime, а также открыл собственную брокерскую компанию zebraFX в 2012 году, продав бизнес в 2015.
«Вступление в команду Lykke больше походит на присоединение к движению, нежели к бизнесу. Мы хотим изменить мир, и для этого первым делом мы должны создать условия независимости и автономности для наших пользователей. Технология распределенного реестра – это путь вперед, в будущее, и мне не терпится приступить к работе в этом направлении. После нескольких лет работы в финансовом секторе я очень хочу применить свой накопленный опыт в получении эффективного способа оцифровки активов, а также обмена продуктами или услугами
», — прокомментировал свое назначение Замбоглоу.
Напомним, в ноябре Lykke получил лицензию
Комиссии финансовых услуг Вануату (VFSC), благодаря которой сможет предоставлять финансовые услуги на рынках ценных бумаг и активов резидентам стран Азии и Африки.