Alex077

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 29.10.2013 Сообщений: 2,514 Благодарностей: 1,374 КП: 0.695

Китайские инвесторы готовы хорошо заплатить за физическое золото Очевидно, что китайский юань переживает не самые лучшие времена. Китайские инвесторы хотят обменять свои юани на другие активы, даже если за это им нужно будет хорошенько заплатить.



Физическое золото представляет для них сейчас особый интерес, не смотря на то, что правительство стремится взять под контроль отток капитала. Можно сказать, что китайские инвесторы переживают золотую лихорадку и спрос на ценный металл растет с каждым днем.



Всякий раз, когда возникает экономический кризис первое, что делают инвесторы – сбегаются в традиционные активы. В большинстве случаев, акции и облигации являются основным выбором, но в Китае дела обстоят по-другому. В последнее время рынок облигаций рушится, а остальные инвестиции набирают обороты.



Один из таких активов – золото, которое всегда было ценным товаром. Благодаря своей «глобальной» природе и постоянному отслеживанию его стоимости, золотой слиток является отличным инвестиционным инструментом. На протяжении многих лет инвесторы всякий раз вкладывают огромное количество денег в золото. В частности, физическое золото в последнее время начало представлять большой интерес вкладчиков.



Физическое золото и Биткоины – привлекательны для инвестиций

Получить золотой слиток не так уж и легко. Сегодня для этого инвесторы должны заплатить довольно высокую цену, но этот факт не понижает интерес. Некоторые люди готовы заплатить любую стоимость только чтобы обойти государственный контроль за движением капитала. Учитывая, что юань стремительно движется к все большей девальвации, такая ситуация не удивительна.



К сожалению, китайское правительство разрабатывает контрмеры. Текущий план заключается в сдерживании оттока капитала и чиновники уделяют пристальное внимание рынку золотовалютных резервов. Совершенно очевидно, что правительство хочет сохранить деньги внутри страны и для него это задача номер один, даже если для этого придется принять решительные меры.



В то же время еще один актив стучится в двери капиталовкладчиков. Китайские инвесторы пристально следят за стоимостью Биткоина, но все же остается неясным, покупают ли они сейчас криптовалюту или нет. Принимая во внимание, что цифровая валюта скоро достигнет нового рекорда начиная с 2014 года, инвесторы отслеживают сейчас все возможные графики и диаграммы. Но все же сохранять вкладки с Биткоинами и покупать криптовалюту – две большие разницы.



Учитывая все эти обстоятельства можем сказать, что финансовое положение Китая развивается в совершенно различных направлениях одновременно. Придерживаясь мнения, что сохранение юаня – не самая лучшая идея, все-таки сложно найти хорошую альтернативу. На данный момент покупка физического золота – это правильный выбор, пока правительство не загребет рынок под себя. Остается еще один актив, который следует изучить – Биткоин, хотя никто никогда не знает как именно и в какую сторону будет развиваться рынок.



Перевод специально для форума mmgp.ru



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Уникальность Физическое золото представляет для них сейчас особый интерес, не смотря на то, что правительство стремится взять под контроль отток капитала. Можно сказать, что китайские инвесторы переживают золотую лихорадку и спрос на ценный металл растет с каждым днем.Всякий раз, когда возникает экономический кризис первое, что делают инвесторы – сбегаются в традиционные активы. В большинстве случаев, акции и облигации являются основным выбором, но в Китае дела обстоят по-другому. В последнее время рынок облигаций рушится, а остальные инвестиции набирают обороты.Один из таких активов – золото, которое всегда было ценным товаром. Благодаря своей «глобальной» природе и постоянному отслеживанию его стоимости, золотой слиток является отличным инвестиционным инструментом. На протяжении многих лет инвесторы всякий раз вкладывают огромное количество денег в золото. В частности, физическое золото в последнее время начало представлять большой интерес вкладчиков.Физическое золото и Биткоины – привлекательны для инвестицийПолучить золотой слиток не так уж и легко. Сегодня для этого инвесторы должны заплатить довольно высокую цену, но этот факт не понижает интерес. Некоторые люди готовы заплатить любую стоимость только чтобы обойти государственный контроль за движением капитала. Учитывая, что юань стремительно движется к все большей девальвации, такая ситуация не удивительна.К сожалению, китайское правительство разрабатывает контрмеры. Текущий план заключается в сдерживании оттока капитала и чиновники уделяют пристальное внимание рынку золотовалютных резервов. Совершенно очевидно, что правительство хочет сохранить деньги внутри страны и для него это задача номер один, даже если для этого придется принять решительные меры.В то же время еще один актив стучится в двери капиталовкладчиков. Китайские инвесторы пристально следят за стоимостью Биткоина, но все же остается неясным, покупают ли они сейчас криптовалюту или нет. Принимая во внимание, что цифровая валюта скоро достигнет нового рекорда начиная с 2014 года, инвесторы отслеживают сейчас все возможные графики и диаграммы. Но все же сохранять вкладки с Биткоинами и покупать криптовалюту – две большие разницы.Учитывая все эти обстоятельства можем сказать, что финансовое положение Китая развивается в совершенно различных направлениях одновременно. Придерживаясь мнения, что сохранение юаня – не самая лучшая идея, все-таки сложно найти хорошую альтернативу. На данный момент покупка физического золота – это правильный выбор, пока правительство не загребет рынок под себя. Остается еще один актив, который следует изучить – Биткоин, хотя никто никогда не знает как именно и в какую сторону будет развиваться рынок.

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