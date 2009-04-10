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Российские хакеры зарабатывали по $5 млн в день

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Старый Сегодня, 14:10
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,622
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награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Российские хакеры зарабатывали по $5 млн в день
Американская компания по кибербезопасности White Ops раскрыла схему мошенничества российских хакеров Methbot, которая позволяла им зарабатывать от $3 до $5 млн в день на продажах рекламы. Об этом сообщается в докладе компании.
Мошенники создали более 250 тысяч сайтов для размещения на них объявлений. Около шести тысяч из них — аналоги популярных сайтов CNN, The New York Times, BuzzFeed, Mashable, Facebook, Yahoo и других, написал Mashable. Хакеры продавали рекламу на фальшивых сайтах по стоимости оригиналов, отметили в White Ops.

Самое масштабное и прибыльное мошенничество в истории индустрии. Так сайт Mashable называет схему, по которой «русские хакеры», личности которых не установлены, зарабатывали до $5 млн в день на рекламе с помощью сети поддельных сайтов и армии ботов. Компания White Ops, работающая в сфере кибербезопасности, которая раскрыла преступление онлайн и опубликовала соответствующий доклад во вторник 20 декабря, считает, что прибыль группы мошенников составила не менее $180 млн.

«Нагонять трафик», то есть имитировать посещаемость сайтов с помощью программ — давно испытанный метод, который сравнительно легко раскрыть. Но в данном случае мошенники действовали умнее: они создали не только фальшивых пользователей, но и поддельные рекламные площадки.
Для этого они скопировали 6000 самых популярных сайтов в США. В основном мошенники использовали видеоролики. Боты просматривали по 200−300 млн видеороликов в день, следует из доклада.
За день сеть ботов совершала от 200 до 400 миллионов просмотров. Стоимость каждой тысячи просмотров составляла в среднем около $13, что соответствовало ценнику настоящих рекламных площадок и приносило выручку от $2,6 миллионов до $5,2 миллионов в день.
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tanrad вне форума  
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Старый Сегодня, 16:52
#2
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,532
Благодарностей: 1,454
КП: 0.071
Re: Российские хакеры зарабатывали по $5 млн в день
Какие-то сумасшедшие суммы для заработка на каждый день .Но хакерам на то и умная голова чтобы находить варианты сверхприбыли
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Еvgeniwolf на форуме  
Старый Сегодня, 16:58
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 502
Благодарностей: 47
КП: 0.073
Re: Российские хакеры зарабатывали по $5 млн в день
По моему и суммы и сама идея - выдумана специально для разжигания конфликта между странами.
Кто нибудь представляет что такое 6000 ПОПУЛЯРНЫХ сайтов с объявлениями?
Такое количество просто не может быть в реале. Да и не понятно кто оплачивал рекламу? Ведь это не просто 100, 1000 или даже 10000 долларов, а 5 миллионов - это сумма!
Да и личности хакеров не установлены, откуда они вообще взяли что это были именно русские хакеры?
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eryoma вне форума  
Старый Сегодня, 18:17
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 582
Благодарностей: 60
КП: 0.110
Re: Российские хакеры зарабатывали по $5 млн в день
Не зарабатывали, а воровали. Нельзя называть заработком мошеннические действия, потому что этим словом мы как бы оправдываем их, привыкаем, что кто-то "зарабатывает" таким путем.
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Лийя Эрис вне форума  
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