Американская компания по кибербезопасности White Ops раскрыла схему мошенничества российских хакеров Methbot, которая позволяла им зарабатывать от $3 до $5 млн в день на продажах рекламы. Об этом сообщается в докладе компании.
Мошенники создали более 250 тысяч сайтов для размещения на них объявлений. Около шести тысяч из них — аналоги популярных сайтов CNN, The New York Times, BuzzFeed, Mashable, Facebook, Yahoo и других, написал Mashable. Хакеры продавали рекламу на фальшивых сайтах по стоимости оригиналов, отметили в White Ops.
Самое масштабное и прибыльное мошенничество в истории индустрии. Так сайт Mashable называет схему, по которой «русские хакеры», личности которых не установлены, зарабатывали до $5 млн в день на рекламе с помощью сети поддельных сайтов и армии ботов. Компания White Ops, работающая в сфере кибербезопасности, которая раскрыла преступление онлайн и опубликовала соответствующий доклад во вторник 20 декабря, считает, что прибыль группы мошенников составила не менее $180 млн.
«Нагонять трафик», то есть имитировать посещаемость сайтов с помощью программ — давно испытанный метод, который сравнительно легко раскрыть. Но в данном случае мошенники действовали умнее: они создали не только фальшивых пользователей, но и поддельные рекламные площадки.
Для этого они скопировали 6000 самых популярных сайтов в США. В основном мошенники использовали видеоролики. Боты просматривали по 200−300 млн видеороликов в день, следует из доклада.
За день сеть ботов совершала от 200 до 400 миллионов просмотров. Стоимость каждой тысячи просмотров составляла в среднем около $13, что соответствовало ценнику настоящих рекламных площадок и приносило выручку от $2,6 миллионов до $5,2 миллионов в день.
Re: Российские хакеры зарабатывали по $5 млн в день
По моему и суммы и сама идея - выдумана специально для разжигания конфликта между странами.
Кто нибудь представляет что такое 6000 ПОПУЛЯРНЫХ сайтов с объявлениями?
Такое количество просто не может быть в реале. Да и не понятно кто оплачивал рекламу? Ведь это не просто 100, 1000 или даже 10000 долларов, а 5 миллионов - это сумма!
Да и личности хакеров не установлены, откуда они вообще взяли что это были именно русские хакеры?