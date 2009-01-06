Для полного огосударствления банка " Приватбанк" понадобится 5 млрд евро
Для полного огосударствления банка " Приватбанк" понадобится 5 млрд евро
19 декабря 2016 в 16:47
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Нацбанк уже признался, что для стабилизации работы «Привата» придется провести его декапитализацию в размере от 130 до 144 миллиардов гривен, что равняется приблизительно 5 млрд. евро.
И если на прошлой неделе говорили, что банк нуждается в декапитализации на сумму 100 млрд. гривен, сейчас речь идет уже о 150 млрд.гривен.
Национальный банк под это дело собирается провести денежную эмиссию. Их просто напечатают. Но это, естественно, ударит по стабильности гривны. Не знаю, дойдет ли курс гривны до 40 за доллар, но то, что давление на национальную валюту будет серьезным — точно.