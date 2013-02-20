"Приватбанк" продан государству за одну гривну

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "ПриватБанка". Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте фонда.
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"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины"
— говорится в сообщении.
В пресс-релизе отмечается, что необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка были проведены за 72 часа.
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"Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну"
- уточняется в сообщении.
Источник: http://www.fg.gov.ua/not-paying/temp...tbank-derzhavi