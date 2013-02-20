Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,168 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

"Приватбанк" продан государству за одну гривну

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
С 10-летним юбилеем, MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:58
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,369
Благодарностей: 1,395
КП: 0.196

награды Волшебный горшочек 
"Приватбанк" продан государству за одну гривну
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "ПриватБанка". Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте фонда.

Цитата:
"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины"
— говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка были проведены за 72 часа.

Цитата:
"Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну"
- уточняется в сообщении.

Источник: http://www.fg.gov.ua/not-paying/temp...tbank-derzhavi
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

Выгодный обмен
Denver10 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коломойский согласился отдать государству "Приватбанк" Alcest Новости в банковской сфере и страховании 63 Сегодня 11:33
Легендарный особняк журнала "Playboy" будет продан более чем за $200 млн moskva Новости в мире финансов и инвестиций 55 18.11.2016 19:34
Стартап Hamwells:"Ваш душ использует одну и туже воду до 7 раз", привлек $1,35 млн Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 32 06.10.2016 14:21
Как жить на одну зарплат? Розенко назвал сумму новой "минималки" в Украине impressed85 Новости в мире финансов и инвестиций 1 18.09.2015 16:19
Ощадбанк отказался купить "Дельта банк" за 1 гривну ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 2 09.09.2015 10:37

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Megakuta - Megakuta.com
От Mrbvdpt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Mailliam2010
Сбалансированный - Mailliam2010 (PrivateFX)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар CansuMercury
Bablo Man - babloman.biz
От CansuMercury в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Украинские умные жалюзи SolarGaps привлекли $200 000 инвестиций с оценкой $1 млн
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
universal-profit - universal-profit.com
От moskva в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VESTAXXX
Экс-владельца Черкизона и отца Алсу объявили банкротами
От VESTAXXX в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
396,168
Тем
444,493
Сообщений
10,790,484

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube