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Реклама. Стратегии развития. Оправданы ли затраты. 2 часть. Продолжение

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Стратегия постепенного роста 1 100.00%
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:32
#1
Специалист
 
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
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Реклама. Стратегии развития. Оправданы ли затраты. 2 часть. Продолжение
В первой части я рассмотрела варианты рекламных стратегий, которые админы применяют, чтобы потратить как можно меньше денег на рекламу и что из этого получается, теперь рассмотрю, что бывает, когда админы не жалеют деньги на рекламу.



1. Стратегия постепенного роста.
Как происходит
1. Админ начинает с одного не топового монитора с самого простого листинга, постепенно добавляет новые мониторы, заказывает баннеры в разных местах, добавляет блогеров.
Как это проследить?
Существует много источников, в которых вы можете увидеть статус проекта на мониторе и какие мониторы добавляет проект и когда. Иногда админ на сайте публикует информацию о мониторах и блогах, которые обслуживают проект. Так же можно узнать информацию на сайте: allhyipmon.ru и ему подобных. На этих сайтах представлена информация о всех мониторах их статус баннеры. На статус баннерах обратите внимание на дату постановки проекта на мониторинг. И конечно же, эту информацию можно получить на этом форуме, так как все топовые мониторы осуществляют поддержку проекта на mmgp.
Что из этого выходит
Это классическая схема развития любого проекта, а классика никогда не отмирает, она всегда в моде. Если админ следует этой схеме, у него есть хорошие шансы добиться отличного результата. Главное, чтобы развитие не было быстрым. Проследите с какой скоростью добавляются новые мониторы. Поэтому опытные инвесторы не советуют спешить с вкладами, чтобы можно было проследить каким образом и с какой скоростью админ развивает свой проект.

2. Агрессивная стратегия.
Как это происходит:
Админ со старта нанимает много мониторов.
Агрессивная рекламная стратегия характерна для фастов и для переодевшихся партизанов. Но может быть и у нового средника.
Цель такой стратегии охватить как можно больше инвесторов с разных стран. Дело в том, что даже мониторы имеют целевую аудиторию обычно одной-двух стран. Русскоязычные инвесторы посещают русскоязычные мониторы, китайцы-мониторы на китайском языке, так проще, своим родным больше доверяешь, можно пообщаться в чатах, задать вопрос.
Что из этого выходит?
Все зависит какой именно проект воспользовался этой стратегией.
1. Фаст.
Фаст должен о своем появлении проинформировать как можно больше вкладчиков. И много рекламы со старта - это нормальная стратегия, многие админы ей пользуются. Другое дело, что фаст со старта могут накидать и у админа не будет желания работать. К тому же не забывайте, что большинство листингов админы фастов покупают бонусами, что админу практически ничего не стоит. Поэтому обращайте внимание на баннеры, сколько они стоят, в каких местах, на сколько размещены. Если размещены на долго, то есть шанс, что админ настроен серьезно.
2.Переодевшийся партизан.
Если партизан переоделся, он должен об этом сообщить как можно большему количеству вкладчиков. Это нормально. Это стандартная практика. Партизаны ведутся опытными админами, у которых достаточно денег на оборот проекта и на агрессивную рекламную стратегию.
Обращайте внимание:
1. Сколько партизан жил до переодевания.
2. Как много баннеров, в каких местах, по какой цене и на как долго размещены. Особенно обращайте на баннерную рекламу на форумах. Она самая дорогая. Самый дорогой по рекламе форум MMGP, но и самый эффективный.
3. Сколько мониторов и из каких стран представлены.
4. С какой скоростью админ добавляет новые мониторы. Любому проекту нужно развитие, поэтому не достаточно мониторов со старта, постепенно нужны новые мониторы.
5. Каких блогеров админ нанимает. Мониторы обеспечивают проекту резкое развитие. Раз поставили и все - забыли, постят выплаты и выплачивают рефбек. Блогеры обеспечивают постепенное развитие. Постоянно сообщают о новостях проекта, о новинках, улучшениях, о росте своей структуры и т.д.
3. Новый средник.
Если много рекламы со старта, это вас должно насторожить. Здесь инвестор должен задаться вопросом, а как дальше админ намерен развивать проект, как заставить инвесторов пойти на второй круг? Если вы не знаете ответ на этот вопрос, не спешите с вкладами.
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