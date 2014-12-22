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Банковский кризис ценой в €52 млрд
Банковский кризис ценой в €52 млрд
21.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Итальянским банкам понадобится €52 млрд для увеличения резервов на фоне продажи «плохих» долгов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственное исследование. Это более чем в 2 раза больше суммы, предусмотренной в правительственном плане по финансовому оздоровлению банков (€20 млрд), представленном парламенту Италии 19 декабря.
Объем «плохих» долгов в банковской системе Италии оценивался на уровне €356 млрд на конец июня, резервы на по ним составляли €165 млрд, или около 46%, следует из данных центрального банка Италии. Сумма в €52 млрд необходима для того, чтобы довести резервы до 75% по долгам с минимальной вероятностью возврата и до 40% - по другим категориям кредитов.
В €52 млрд входят €8 млрд, которые понадобятся UniCredit перед продажей «худших» кредитов на сумму в €18 млрд. А также €5 млрд, которые Monte dei Paschi пытается привлечь для докапитализации. В случае провала итальянское правительство обещало оказать банку финансовую поддержку. При этом Monte dei Paschi уже получил с 2009 года €4 млрд госпомощи и €8 млрд средств инвесторов. 19 декабря управляющая фондом Atlante компания Quaestio согласилась приобрести у Monte dei Paschi плохие кредиты на €1,5 млрд.
ЕЦБ хочет, чтобы 14 крупных банков Италии сократили объемы «плохих» кредитов. Резерв в 75% соответствует потерям, которые банки несут при продаже проблемных кредитов инвесторам.
19 декабря правительство Италии обратилось к парламенту с просьбой разрешить увеличить госдолг на €20 млрд для спасения проблемных банков. В настоящий момент госдолг Италии составляет €2,23 трлн, напоминает Bloomberg.
«Плохой долговой пузырь»
Итальянскому правительству понадобится около €30 млрд для решения проблемы «плохих» долгов в банковском секторе. При этом банкам придется самостоятельно привлечь порядка €20 млрд финансирования путем выпуска облигаций, продажи активов и снижения дивидендных выплат, считает аналитик Deutsche Bank Паола Саббионе.
«Некоторые публичные итальянские банки, скорее всего, смогут самостоятельно привлечь часть необходимого финансирования, в их число входит и Monte dei Paschi. Правительству придется покрыть остальную сумму», - сообщила Саббионе.
В наихудшем состоянии находятся четыре банка: Monte dei Paschi, Banca Carige, Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca. Для их спасения правительству, вероятно, придется их докапитализировать, в то время как другие банки смогут привлечь средства на рыночных условиях, отметил старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Николя Верон.
«Национализировать банки будет лучше, чем продолжать отрицание проблем», - отметил Верон.
Источник - RNS